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Kilis'te DEAŞ ve PKK/YPG Üyelerine Yönelik Operasyonda 2 Tutuklama

Kilis'te gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:51
Kilis'te DEAŞ ve PKK/YPG Üyelerine Yönelik Operasyonda 2 Tutuklama

Kilis'te Terör Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPGye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon düzenleyerek DEAŞ ve PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyette gerçekleşen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri DEAŞ, diğeri ise PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.

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