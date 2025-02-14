Kilis'te DEAŞ ve PKK/YPG Üyelerine Yönelik Operasyonda 2 Tutuklama

Kilis'te Terör Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPGye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon düzenleyerek DEAŞ ve PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyette gerçekleşen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri DEAŞ, diğeri ise PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.