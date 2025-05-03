Kilis'te Gazeteciler, İsrail'in Saldırılarına Protesto Düzenledi

Kilis'te Basın Mensuplarından Anlamlı Protesto

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Gazeteciler, ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla fotoğraf makinelerini ve kameralarını yere bıraktı.

Şekeroğlu'ndan Sert Açıklama

Kilis Basın Cemiyeti Başkan Yardımcısı Necmettin Şekeroğlu, yaptığı açıklamada, “Gazze'de şehit edilen gazetecileri unutmayacağız” dedi. Şekeroğlu, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarda yalnızca siviller değil, aynı zamanda gerçeğin peşindeki gazetecilerin de hedef alındığını vurguladı.

“Uluslararası hukuka ve savaş ahlakına aykırı olan bu saldırılar, sadece bir halkı değil, hakikatin sesini susturmayı da amaçlıyor” şeklinde konuşan Şekeroğlu, İsrail'de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren 212 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Konuşmasında, “Aralarında 13 kadın gazetecinin de bulunduğu 212 basın mensubu, görevlerini ifa ederken yaşamını yitirdi. Bu korkunç tablo, Gazze'de basın mensuplarının açıkça hedef alındığını göstermekte” ifadelerine yer verdi. Şekeroğlu, şehit gazetecilerin, dünyanın gözü önünde işlenen zulmü belgelemeye çalışırken hayatını kaybettiklerini hatırlatıp, “Gerçeği haykıran bu cesur basın emekçilerini Kilis basını olarak rahmet ve minnetle anıyoruz” diye ekledi.

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen gazeteciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla fotoğraf makinelerini ve kameralarını yere bıraktı.

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen gazeteciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla fotoğraf makinelerini ve kameralarını yere bıraktı.