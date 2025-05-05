Kilis'te Gölete Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kilis'te Talihsiz Kaza: Gölete Düşen Kadın Boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, İsminur Doğan (51), Çınar köyündeki tarlasına çalışmak için gittiği sırada gölete düştü.

İddialara göre, Doğan göletin etrafında dolaştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü. Olayın fark edilmesi üzerine, çevredekiler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılan Doğan'ın durumu, ne yazık ki hayatını kaybettiği şeklinde oldu. Doğan'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak gerekli işlemler başlatıldı.

Bu acı olay, çevre halkı tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı ve güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda tartışmalara yol açtı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen kadın boğuldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen kadın boğuldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.