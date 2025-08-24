DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.691.729,55 0,29%

Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Anma Töreni

Mercidabık Zaferi'nin 509. ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü Kilis'in Yavuzlu köyünde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:42
Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Anma Töreni

Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı anıldı

Yavuzlu köyünde düzenlenen törende protokol, gaziler ve öğrenciler yer aldı

Kilis'in Yavuzlu köyünde, Mercidabık Zaferi'nin 509. yılı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Törende, Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar ve 11. Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ile protokol üyeleri hazır bulundu.

Yetkililer, Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı.

Demirbilek: 24 Ağustos tarihi iki önemli hadiseyi birleştiriyor

Törende konuşan Murat Demirbilek, 24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim Han önderliğinde kazanılan Mercidabık Zaferi'nin bölge ve dünya tarihinin yönünü değiştirdiğini vurguladı. Demirbilek, bu zaferle kutsal beldelere giden yolun açıldığını ve Türk milletinin İslam dünyasının lideri olma sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Demirbilek, ayrıca 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da devletin bekası, milletin güvenliği ve hudutların selameti için önemli bir adım olduğunu söyledi. Konuşmasında, Mercidabık'taki ataların iradesi ile Fırat Kalkanı'ndaki Mehmetçiğin fedakarlığının tarihin ortak sayfalarına işlendiğini ifade etti.

Demirbilek, harekatla terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu, sınır güvenliğinin sağlandığını ve milyonlarca mazlumun nefes almasına vesile olunduğunu kaydetti. Konuşmasında Türk milletinin tarih boyunca vatanını ve değerlerini korumakta kararlı olduğuna dikkat çekti.

Tören programı

Tören kapsamında şiir dinletileri gerçekleştirildi, okçuluk gösterisi sergilendi ve mehteran takımı konser verdi. Program, okunan dualarla son buldu.

Törene protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 509, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

Mercidabık Zaferi'nin 509, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören düzenlendi. Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek (ortada), Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar (sağda), 11. Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı (solda) törene katıldı.

Mercidabık Zaferi'nin 509, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu...

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Minibüs Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Ölü, 10 Yaralı
2
Beşiktaş'ta 3 Katlı Binada Yangın Söndürüldü
3
Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi İçin İstanbul Boğazı'nda Hazır
4
Alanya Açıklarında Yunus Gösterisi Tur Teknesine Eşlik Etti
5
Hakan Fidan Cidde'de İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek
6
40 bin 285 yavru kaplumbağa ÖÇK kumsallarında denize kavuştu
7
Ankara'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Kızılcahamam'da Yandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı