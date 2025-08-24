Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Anma Töreni

Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı anıldı

Yavuzlu köyünde düzenlenen törende protokol, gaziler ve öğrenciler yer aldı

Kilis'in Yavuzlu köyünde, Mercidabık Zaferi'nin 509. yılı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Törende, Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar ve 11. Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ile protokol üyeleri hazır bulundu.

Yetkililer, Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı.

Demirbilek: 24 Ağustos tarihi iki önemli hadiseyi birleştiriyor

Törende konuşan Murat Demirbilek, 24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim Han önderliğinde kazanılan Mercidabık Zaferi'nin bölge ve dünya tarihinin yönünü değiştirdiğini vurguladı. Demirbilek, bu zaferle kutsal beldelere giden yolun açıldığını ve Türk milletinin İslam dünyasının lideri olma sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Demirbilek, ayrıca 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da devletin bekası, milletin güvenliği ve hudutların selameti için önemli bir adım olduğunu söyledi. Konuşmasında, Mercidabık'taki ataların iradesi ile Fırat Kalkanı'ndaki Mehmetçiğin fedakarlığının tarihin ortak sayfalarına işlendiğini ifade etti.

Demirbilek, harekatla terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu, sınır güvenliğinin sağlandığını ve milyonlarca mazlumun nefes almasına vesile olunduğunu kaydetti. Konuşmasında Türk milletinin tarih boyunca vatanını ve değerlerini korumakta kararlı olduğuna dikkat çekti.

Tören programı

Tören kapsamında şiir dinletileri gerçekleştirildi, okçuluk gösterisi sergilendi ve mehteran takımı konser verdi. Program, okunan dualarla son buldu.

Törene protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

