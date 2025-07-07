Kilis'te Ormanlar Jandarma Denetiminde: Yangın Tehlikesine Karşı Önlemler Alınıyor

Kilis'te Orman Yangınları İçin Önlemler Artıyor

Kilis'te orman yangınlarına karşı önlemler kapsamında, ormanlık alanlara girişler 30 Kasım'a kadar yasaklandı. Bu düzenlemenin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık ve mesire alanlarında devriye görevine başladı.

Denetimlerde Dron Kullanılıyor

Deliosman köyü sınırlarında devriye gezen ekipler, bölgede denetim amacıyla dron kullanarak vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Jandarma Komutanlığı'nın Komando Birliği, asayiş ve trafik devriyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli, ormanlık alanlarda gözetleme ve denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Yangın Riski ve Uyarılar

Ekipler, orman yangınlarının olumsuz etkilerini önlemek için yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girilmemesi, yangın çıkma potansiyeli taşıyan eylemlerden, mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormandan atma gibi davranışlardan kaçınılması gerektiği konusunda vatandaşlara eğitim ve uyarılar yapıldı. Ayrıca, kontrolsüz ateş veya duman gibi durumların gözlemlenmesi halinde 112 ihbar hattına bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gece Kontrolleri ve Vatandaşların İfadeleri

24 saat boyunca faaliyet gösteren jandarma ekipleri, gece görüşlü termal kameralarla sürekli olarak bölgeyi kontrol ediyor. Deliosman köyü sakinlerinden Abdulkadir Çoban, "Köyümüz orman köyü. Bir tehlike anında ilk zarar bize olacaktır. Köylüler olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Çalışmalarından ötürü jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Diğer bir vatandaş olan Emrah Akbal ise ormanların ülkenin ciğeri olduğunu belirterek, jandarmanın gerçekleştirdiği bu tür uygulamaların önemli olduğunu ifade etti.

Kilis'te yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 30 Kasım'a kadar yasaklanması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Kilis'te yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 30 Kasım'a kadar yasaklanması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.