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Kilis'te Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Tutuklama

Kilis'te iki eve ve bir araca pompalı tüfekle ateş açan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 17:21
Kilis'te Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Tutuklama

Kilis'te Pompalı Tüfekli Saldırı Dikkat Çekti

Kilis'te, 3 Haziran tarihinde meydana gelen iki ikamete ve bir otomobile yönelik pompalı tüfekle yapılan saldırıların ardından, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, olay yerine gelen motosikletler aracılığıyla kimlikleri tespit edilen M.S, Y.Ö., R.A. ve Y.E.M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargı sürecinin sonucunda, M.S, R.A. ve Y.E.M. tutuklanırken, Y.Ö. serbest bırakıldı.

Kilis'te eve ve otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4...

Kilis'te eve ve otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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