Kilis’te Silahlı Kavga: Topallar Köyünde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesi Topallar köyünde çıkan silahlı kavgada İbrahim Tilki yaşamını yitirdi; zanlı M.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:07
Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Topallar köyünde gece saatlerinde meydana geldi.

İbrahim Tilki ile M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş ederek ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı M.B., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

