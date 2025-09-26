Kilis'te 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: Hilmi Durgun Gaziantep Toplantısını Duyurdu

MHP'li Hilmi Durgun, Kilis'te düzenlenen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programında Gaziantep'teki bölge toplantısını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:40
MHP'nin "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı programı MHP İl Başkanlığı'nda gerçekleşti

Kilis'te, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hilmi Durgun başkanlığında "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi. Etkinlik, MHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Durgun, program kapsamında "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasını hatırlatarak, yarın Gaziantep'te bölge toplantısının yapılacağını belirtti.

Toplantıya Kilis'ten partililerin yanı sıra kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımının önemsendiğini vurgulayan Durgun, "Terörsüz Türkiye" programlarının siyaset üstü bir konu olduğunu ifade etti.

Terörün bölgede yarattığı acılara dikkat çeken Durgun, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrıyı anımsatan Durgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" tanımlamasının kamuoyunda karşılık bulduğunu kaydetti.

Durgun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın terörsüz Türkiye konusunu benimsemeleri üst seviyede. Şu anki terörsüz Türkiye süreci, yaklaşık yarım asırdır bir karış toprağımızı vermemek ve kaptırmamak adına şehadet şerbeti içmiş şehitlerimizin ve gazilerimizin 50 yıllık mücadelesinin taçlandırılma aşamasıdır."

Programın ardından Hilmi Durgun, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ve partililer, Kilis Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

