Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, bir motosikleti durdurarak yaptıkları arama neticesinde 209 bin 687 adet sentetik hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında, yabancı uyruklu şüpheliler M.İ.E.B. ve A.B.E.H. gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.