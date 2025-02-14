Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Kilis’te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun Detayları

Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucunda, 98 gram sentetik uyuşturucu, 28 sentetik hap, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi oldu.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan hakimlik duruşmasında, 7 şüpheli tutuklandı, 3 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, bu tür operasyonların artarak süreceğini açıkladı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.