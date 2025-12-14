DOLAR
Kilis’te Zahter ve Zeytinyağıyla Başlayan Kahvaltı Geleneği

Kilis'te zahter ve zeytinyağıyla yapılan kahvaltılar, tarihi mekanlarda sunulan yöresel lezzetler ve sabah ciğeri tüketimiyle öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:15
Zahter, Kilis kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak kentin yöresel mutfağında öne çıkıyor. Genellikle zeytinyağı ile birlikte sunulan zahter, hem yerel lezzetleri hem de kahvaltı ritüellerini tanımlayan başlıca tatlardan biri.

Tarihi mekanlarda kahvaltı

Kilis’te yöresel kahvaltı sunan mekanların bir kısmı kentin tarihi yapılarını restore ederek hizmet veriyor. Bazı restoranlar geçmişte roketlerin düştüğü tarihi binalarda faaliyet gösterirken, diğerleri ise Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait eski bir hamamın restorana dönüştürülmesiyle misafirlerini ağırlıyor.

Lezzetler ve sunum

Kilis Cumhuriyet Caddesi’nde restoran işletmeciliği yapan Erdoğan Aktaş, yaklaşık 10 çeşit içerikten oluşan Kilis zahterinin kahvaltı sofralarının baş tacı olduğunu belirtti. Aktaş, zahterin içinde leblebi, nohut ve susam gibi ürünlerin bulunduğunu, ayrıca semmirsek çeşitleri ve Kilis kahkelerinin de kahvaltıda öne çıktığını ifade etti.

Aktaş, mekanlarında yaklaşık 17 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, "Kilis kahvaltısını özetlemekten ziyade yaşamak lazım. Sıcak pidenin tadına bakman, zeytinyağına zahteri banman lazım" dedi.

Zahter, zeytinyağı ve sabah geleneği: Ciğer

Müşterilerden Habib Polat, "Biz kahvaltıya zahter ve zeytinyağıyla başlarız. Kilis zahteri bizim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı. Meşetlik Mahallesi Meşetlik Meydanı’nda eski bir hamamın restorana dönüştürüldüğünü belirten işletmeci Mehmet Ali Alisinanoğlu ise kahvaltının zenginliğine vurgu yaptı.

Alisinanoğlu, "Zahterimizi zeytinyağı ve taş fırında pişen sıcak ekmekle sunuyoruz. Kilis yeşil ve siyah zeytini, ardından tatlı olarak gün pekmezi ve tayin kürek pekmeziyle kahvaltımızı tamamlıyoruz" diye konuştu. Ayrıca Kilis’te sabah kahvaltısında ciğer tüketiminin yaygın olduğunu, işe gitmeden önce arkadaşlarla buluşup ciğer yemenin artık bir gelenek haline geldiğini ekledi.

Ziyaretçi yorumları

Yaklaşık 10 yıldır Kilis’te yaşadığını belirten müşteri Mehmet Karaoğlan, "Kilis’te kahvaltıya zahterle başlanır. Kahvaltı menüsü oldukça geniş. Adanalıyım ama Kilis’in kahvaltı sofraları da en az Adana kadar meşhur" dedi.

Adana’dan gelen Nuri Çetin ise eski hamamdan restorana çevrilen mekânda zahteri tatmak için geldiklerini söyleyerek, "Yaklaşık iki buçuk aydır hafta sonları gelmeye çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Özetle, Kilis’te zahter ve zeytinyağıyla kurulan kahvaltı sofraları; tarihi mekanlar, taş fırında pişen ekmek, yöresel peynirler, Kilis zeytinleri ve sabah tüketilen ciğerle birleşerek kentin özgün kahvaltı kültürünü tanımlıyor.

