Kilis'ten Kahvaltılık Lezzet: Toz Zahter Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kilis Toz Zahteri Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kilis'te kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'Kilis toz zahteri', coğrafi işaret tescili alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarılı gelişme, şehrin gastronomi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Hakan Bilecen'den Açıklama

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun olumlu sonuçlandığını duyurdu. Bilecen, “Kahvaltılık Kilis toz zahterinin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Kadim şehrimizin kadim lezzetlerinden biri” dedi.

Kilis Zahteri Nedir?

Kilis zahteri, birçok baharat ve kuruyemişin kavrularak çekilmesiyle elde edilen özel bir karışımdır. Bilecen, Kilis mutfağının Halep mutfağı ile özdeşleştiğini vurgulayarak, bu mutfağın kıymetini tanıtmak ve tüm Türkiye’ye duyurmak istediklerini ifade etti. “Biz söz vermiştik, şehrimizin gastronomisine sahip çıkacağız ve bu konuda iddialıyız.” şeklinde konuştu.

Kilis'te kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan zahter, coğrafi işaret tescili aldı.

Kilis'te kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan zahter, coğrafi işaret tescili aldı.