Kim Jong-un Çin'de 80. Yıl Askeri Geçit Törenine Katılacak

Kim Jong-un, 2019'dan sonra ilk kez Çin'i ziyaret ederek 3 Eylül'de düzenlenecek İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü askerî geçit törenine katılacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:49
Kim Jong-un Çin ziyaretinde 80. yıl askerî törenine katılacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 2019'dan bu yana ilk kez Çin'e gideceği ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak üzere düzenlenecek askerî geçit törenine katılacağı bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine başkent Pekin'i ziyaret edeceği kaydedildi. Ziyaretin süresi ve liderler arasında gerçekleşecek olası görüşmelere ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei, düzenlediği basın toplantısında Kim Jong-un'un anma etkinliklerine katılmasını 'büyük memnuniyetle karşıladıklarını' ifade etti.

2011'de göreve başlayan Kim için bu, 2019'dan sonra Çin'e yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Ayrıca Kim, ilk kez dünya liderleriyle aynı törende bir araya gelecek.

ŞİÖ Zirvesi ve tören takvimi

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye üye liderlerin yanı sıra gözlemci üye Moğolistan'ın lideri ve Çin Cumhurbaşkanı Şi'nin davetiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Zirve sonrası, 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler, askerî geçit dâhil çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Putin dahil zirveye katılacak bazı liderlerin törene katılması öngörülüyor.

Pekin yönetimi törenlerde 'Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı' ve 'Dünya Anti-Faşist Savaşı' sloganlarını kullanıyor.

