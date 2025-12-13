DOLAR
Kim Jong-un, Kursk'tan Dönen 528. İstihkam Alayı'nı Devlet Nişanı ile Onurlandırdı

Kim Jong-un, Kursk cephesinden dönen 528. İstihkam Alayı'nı Pyongyang'da karşıladı; alay ve cephede ölen 9 asker devlet nişanlarıyla onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:51
Kim Jong-un, Kursk'tan Dönen 528. İstihkam Alayı'nı Devlet Nişanı ile Onurlandırdı

Kim Jong-un, Kursk'tan Dönen 528. İstihkam Alayı'nı Devlet Nişanı ile Onurlandırdı

Tören ve Kim'in Konuşması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ağustos ayında Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Kursk cephesine gönderilen 528. İstihkam Alayı askerlerini başkent Pyongyang'da düzenlenen törende karşıladı.

Kim, alayın kahramanlıklarından övgüyle söz ederek şu ifadeleri kullandı: "Alayınızın tüm subay ve erlerini ülkenize dönüşünüz dolayısıyla içtenlikle selamlıyorum. Yurt dışı görevinizi yerine getirirken ordumuzun kahramanlık ruhunu ve uzmanlığını onurla ortaya koydunuz, muharebe görevlerinizi büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiniz."

Kurs bölgesindeki mayın temizleme çalışmalarına atıfta bulunan Kim, "Geniş bir tehlike bölgesini 3 aydan kısa bir sürede güvenli bir bölgeye dönüştürmeyi başardınız. Bu, yıllar içinde bile gerçekleştirilemeyeceğine inanılan bir görevdi" dedi ve ayrıca isim vermeden Ukrayna'yı eleştirerek "Batı’nın en son askeri teknolojilerle donatılmış silahlı suçluları bile derin manevi güce sahip bu orduyla boy ölçüşemez" ifadelerini kullandı.

Nişanlar ve Şehitlerin Onurlandırılması

Kim, 528. İstihkam Alayı'na cephede gösterdiği cesaret ve kahramanlık nedeniyle Özgürlük ve Bağımsızlık Nişanı verdi. Alayın cephede hayatını kaybeden 9 askerini ise Kuzey Kore Kahramanı unvanı ile 1’inci Sınıf Ulusal Bayrak Nişanı ve 1’inci Sınıf Asker Şeref Nişanı'na layık gördü.

Rusya ile İlişkiler ve Afakî Gönderimler

Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 15 bin asker göndermişti. Bu askerlerin yaklaşık binini mayın temizleme çalışmalarına katılan istihkam birliklerinin oluşturduğu açıklanmıştı.

