Kim Yo-jong: Güney Kore Kuzey'in Asla Diplomatik Ortağı Olamaz

Kim Yo-jong, Seul'ün "aldatıcı" barış çabalarını eleştirerek Güney Kore'yi Kuzey için diplomatik ortak olarak görmeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:28
KCNA bildirisiyle Seul'e sert eleştiriler

Kim Yo-jong, Güney Kore'nin barış girişimlerini "aldatıcı" olarak nitelendirerek Pyongyang'ın Seul'ü asla diplomatik ortak olarak kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu değerlendirme, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan haberde, Dışişleri Bakanlığı üst düzey yöneticileriyle yapılan istişare toplantısına atıfla duyuruldu.

Kim, Seul yönetiminin "aldatıcı barış yaklaşımı" sergilediğini ve Güney Kore'nin "çifte karakterine" dikkat çekerek, Washington ile yapılan ortak tatbikatlara tepki gösterdi. Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un "güven ve sabır" temalı söylemlerini "boş hayaller" diye nitelendirirken, hükümet değişse de Kuzey'e yönelik düşmanlık politikasının sürdüğünü savundu.

Toplantıda Kim'in sözleri arasında, "Muhafazakar ya da demokratik maske taksınlar fark etmez, hepsinin hedefi çatışma. Onlar, ABD'nin sadık köpeğidir." ifadeleri de yer aldı. Bu vurguyla Kim, Güney Kore'nin Pyongyang için asla diplomatik ortak olamayacağını yineladı.

Bu açıklama, ABD ile Güney Kore'nin Kuzey'in tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlatmasının hemen ardından geldi.

Öte yandan, Seul yönetimi bu yıl göreve gelen Lee Jae-myung ile gerilimi azaltma yönünde adımlar attı. Lee'nin göreve başlamasının ardından Güney Kore, sınır hattındaki hoparlörlerle yapılan propaganda yayınlarını durdurdu; kısa süre sonra Kuzey Kore de benzer adımlarla karşılık verdi. Sınır boyunca yerleştirilen propaganda yayını yapan hoparlörlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar 4 Ağustos'ta başlamış ve 6 Ağustos'ta tamamlandığı açıklanmıştı.

