Kuzey Kore Bağlantılı Grup, Güney Kore Kurumlarına Yapay Zeka İddiasıyla Saldırı Düzenledi

Yonhap ajansının, Genians Güvenlik Merkezi (GSC) raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir bilgisayar korsanı grubunun, Güney Koreli kurumlara yönelik siber saldırı düzenlediği iddia edildi. Haberde saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen grubun adı Kimsuky olarak verildi.

Raporda öne çıkan iddialar

GSC raporuna göre, korsanların temmuzda bazı Güney Kore kuruluşlarına e-posta yoluyla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Saldırılarda, alıcıların askeri kimlik düzenlemeleriyle ilgili yazışmalar görüntüsünde gönderilen ve içinde kötü niyetli kod bulunan e-postaların kullanıldığı ifade edildi.

Haberde, saldırılarda kullanılan bazı kimlik kartı görüntülerinin bir yapay zeka modeli tarafından üretildiği iddiasına yer verildi. Raporda ayrıca, bazı yapay zeka platformlarının askeri kimlik kartlarının kopyalarını oluşturma taleplerini reddettiği, ancak bilgisayar korsanlarının bu sınırlamaları aştığı öne sürüldü.

Yapay zekanın kötüye kullanımına ilişkin endişeler

GSC raporunda ayrıca, Kuzey Kore'nin karmaşık ve kötü niyetli faaliyetler için yapay zeka servislerini istismar etme girişimlerinin arttığı iddiası yer aldı. Haberde bu türden girişimlerin izlenmesi ve savunma önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İddiaların Kaynağı olarak Yonhap ve GSC gösterilirken, haber metninde konuyla ilgili başka doğrulanmış ayrıntılara yer verilmedi. Saldırı iddiaları resmi makamlardan yapılacak açıklamalarla teyit edilmediği sürece iddia statüsünde kalıyor.