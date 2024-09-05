Kınalıada'da Tekne Kurtarma Operasyonu

Kınalıada Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Kınalıada açıklarında meydana gelen olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre uzunluğundaki bir tekne, içinde 4 kişi ile birlikte bulunuyordu.

Kıyı Emniyeti Müdahale Etti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, sürüklenen teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından güvenli bir şekilde yedeklendiğini ve Kadıköy'e ulaştırıldığını duyurdu.

Kurtarma işlemi, olayın gerçekleştiği bölgedeki denizcilik güvenliğinin sağlanması adına büyük bir önem taşıdı. Bu tür olayların önlenmesi için deniz trafiği ve ekipmanların bakımı konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiği bir kez daha ortaya kondu.