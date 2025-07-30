Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Türkiye'de son yıllarda tırmanışa geçen ve vatandaşın belini büken fahiş kira ve konut fiyatlarına karşı hükümetten tarihi bir hamle geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un planı kapsamında, 500 bin sosyal konut projesi için hazırlıklara başlandığı öğrenildi.

Proje ile Milyonlarca Vatandaş Ev Sahibi Olacak

81 ili kapsayacak bu devasa proje, dar gelirli milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefliyor. Aynı zamanda, konut piyasasında arz-talep dengesini yeniden kurarak fiyatları makul seviyelere çekmeyi amaçlamaktadır. Devlet tarafından hayata geçirilecek olan bu proje, hem ev sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirliler için bir umut kapısı olacak hem de sektör temsilcileri tarafından piyasayı dengeleyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Projenin müjdesini veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon programında konut arzının enflasyonla mücadeledeki kritik rolüne dikkat çekti. Bakan Şimşek, "Konut arzı hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişkendir. Bunu para politikasıyla çözemeyiz," diyerek konunun önemini vurguladı. Ayrıca, Bakan Murat Kurum'un çalışmalarına övgüde bulundu.

Şimşek, "Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor. Biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisi önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmeyi planlıyor," dedi.

Kira Fiyatları Düşecek mi?

Gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri, 500 bin konutluk yeni arzın piyasaya girmesi ile birlikte, özellikle son yıllarda kontrolsüz bir şekilde yükselen konut ve kira fiyatlarında bir dengelenme bekliyor. Emlak Uzmanı Olcay Selvi, konut arzının artırılmasının zaruri olduğunu ifade etti. Selvi, "Özel sektör, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile konut arzını artırabilir ve kira fiyatlarını aşağı çekebiliriz. Türkiye’deki ortalama inşaat süresi 36 ay. 500 bin konut projesinin başlaması önümüzdeki senenin ortasına denk gelse, 2029’dan önce yeni konut üretiminin tamamlandığını görebiliriz," şeklinde değerlendirdi.