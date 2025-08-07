DOLAR
Kıraç, Bitlis'te Unutulmaz Bir Konser Verdi

Şarkıcı Kıraç, Bitlis'in kurtuluşu için yapılan etkinlikte sahne aldı ve hayranlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 01:34
Kıraç, Bitlis'te Unutulmaz Bir Konser Verdi

Kıraç, Bitlis'te Unutulmaz Bir Konser Verdi

Bitlis, düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Kıraç ile coştu. Mevlana Parkı'nda düzenlenen konser, müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Hayranlarıyla Buluştu

Konserde sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Katılımcılar şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Kıraç, konser sonrası yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti.

Ödül ve Teşekkür

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin sonunda sanatçı Kıraç'a bir plaket ve hediye takdim etti. Başkan Tanğlay, etkinliğin Bitlis için önemli olduğunu vurguladı.

