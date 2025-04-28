Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

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Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen bu önemli görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a kendisine ve heyetine gösterdiği hüsnükabul için teşekkür etti.

İkili İlişkiler vurgusu

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Ziyaretimizin, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." Bu ifade, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini ortaya koyuyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.