Kırgızistan’da 23 Nisan Coşkusu: Türk ve Kırgız Öğrenciler Bir Arada

Kırgızistan’da 23 Nisan Etkinliği

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bişkek Türk İlkokulu'nda düzenlenen özel bir etkinlik ile kutlandı.

Etkinliğe Katılım Yüksekti

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve eşi Zeynep Güldem Ökem, büyükelçilik mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Unutulmaz Anlar

Saygı duruşu ile başlayan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Kırgız ve Türk öğrenciler, duygusal şiirler okuyarak, çeşitli Türk ve Kırgız dans gösterileri gerçekleştirdi.

Sahne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve ülke bayrakları ile süslendi. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri, komuz adlı geleneksel çalgıyı çalarak etkinliğe renk kattı.

Büyükelçi Ökem’in Mesajı

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Ökem, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Milletimize özgürlüğünü ve vatanımıza bağımsızlığını verenlere, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere teşekkür borçluyuz." dedi.

Öğretmen Çetin’in Vurgusu

Bişkek Türk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Buket Çetin, 23 Nisan'ın anlamı üzerinde durarak, "23 Nisan 1920, Türk milletinin kaderini eline aldığı, halkın kendi iradesiyle yönetime katıldığı büyük bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, yalnızca bir meclisin değil, aynı zamanda milletimizin kendi geleceğini tayin etme iradesinin ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, burada konuşma yaptı.

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, burada konuşma yaptı.