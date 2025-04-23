DOLAR
38,27 0%
EURO
43,51 0,53%
ALTIN
4.036,06 2,86%
BITCOIN
3.561.460,16 -2,16%

Kırgızistan’da 23 Nisan Coşkusu: Türk ve Kırgız Öğrenciler Bir Arada

Kırgızistan'da Türk ve Kırgız öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:40
Kırgızistan’da 23 Nisan Coşkusu: Türk ve Kırgız Öğrenciler Bir Arada

Kırgızistan’da 23 Nisan Etkinliği

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bişkek Türk İlkokulu'nda düzenlenen özel bir etkinlik ile kutlandı.

Etkinliğe Katılım Yüksekti

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve eşi Zeynep Güldem Ökem, büyükelçilik mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Unutulmaz Anlar

Saygı duruşu ile başlayan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Kırgız ve Türk öğrenciler, duygusal şiirler okuyarak, çeşitli Türk ve Kırgız dans gösterileri gerçekleştirdi.

Sahne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve ülke bayrakları ile süslendi. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri, komuz adlı geleneksel çalgıyı çalarak etkinliğe renk kattı.

Büyükelçi Ökem’in Mesajı

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Ökem, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Milletimize özgürlüğünü ve vatanımıza bağımsızlığını verenlere, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere teşekkür borçluyuz." dedi.

Öğretmen Çetin’in Vurgusu

Bişkek Türk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Buket Çetin, 23 Nisan'ın anlamı üzerinde durarak, "23 Nisan 1920, Türk milletinin kaderini eline aldığı, halkın kendi iradesiyle yönetime katıldığı büyük bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, yalnızca bir meclisin değil, aynı zamanda milletimizin kendi geleceğini tayin etme iradesinin ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal...

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, burada konuşma yaptı.

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal...

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
2
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Samsun'da TCG Fatih Fırkateyni ve TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı
4
Libya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
5
Sakarya'da Silahla Vurulan İbrahim Y. Hayatını Kaybetti
6
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılımlar Başladı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı