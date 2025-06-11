Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Paneli: Kimlik, Bellek ve Ortak Kültür Konuşuldu

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un vefatının 17. yılına özel düzenlenen etkinlikler kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) "Cengiz Aytmatov'da kimlik, bellek ve ortak kültür" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelin İçeriği ve Katılımcılar

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Rektörlük binasında düzenlenen panele, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, sanatçılar ve akademisyenler katıldı.

Topsakal’ın Dikkat Çeken Açıklamaları

Panelin moderatörlüğünü üstlenen KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Aytmatov'un düşüncelerinin önemine dair vurgular yaptı. Topsakal, açılış konuşmasında, "Büyük sanat yapıtları oluşturmamız gerek, Cengiz Aytmatov ise bu yolda bizlere ilham veren bir isim" ifadelerini kullandı.

Panelin Temel Mesajları ve Sunumlar

Panelde Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, "Bellek Yitiminde Batılı Aklın Yorumuna karşı olarak Cengiz Aytmatov'da Mankurtlaştırma" konulu sunumunda Aytmatov'un eserlerinde batılı aklın etkilerini nasıl eleştirdiğini detaylandırdı.

Diğer sunumlarda Prof. Dr. Leyli Ükübayeva, Aytmatov’un eserlerine Sovyetler Birliği rejimi tarafından getirilen kısıtlamalara dikkat çekerken, Yrd. Doç. Dr. Mirgül Tekeşova, Aytmatov'un cesur eleştirilerinin arkasındaki motivasyonları ele aldı.

Aytmatov'un Hayatı ve Mirası

Aytmatov, 12 Aralık 1928'de Talas eyaletinin Şeker köyünde doğmuştur. 2008 yılında hayata gözlerini yuman yazarın, babası Toleykul ise 1938'de Sovyetler Birliği tarafından kurşuna dizilmiştir. Aytmatov, babasının naaşının bulunduğu Bişkek'teki Ata-Beyit Ulusal Tarih Kompleksi'ne defnedilmiştir.

Bu anlamlı etkinlik, Cengiz Aytmatov'un mirasını anmak ve Türk dünyasında daha fazla tanıtılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen düzenlenen etkinlikler kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) "Cengiz Aytmatov'da kimlik, bellek ve ortak kültür" başlıklı panel düzenlendi. KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Rektörlük binasındaki konferans salonunda düzenlenen panele, Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal (sağ 5), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem (sağ 4), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov, Kırgızistan'daki Cengiz Aytmatov Vakfı Başkanı Eldar Aytmatov, akademisyenler, öğrenciler katıldı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen düzenlenen etkinlikler kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) "Cengiz Aytmatov'da kimlik, bellek ve ortak kültür" başlıklı panel düzenlendi. KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Rektörlük binasındaki konferans salonunda düzenlenen panele, Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal (sağ 5), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem (sağ 4), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov, Kırgızistan'daki Cengiz Aytmatov Vakfı Başkanı Eldar Aytmatov, akademisyenler, öğrenciler katıldı.