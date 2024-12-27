Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı

Kırgızistan'da Stratejik Demir Yolu Projesinin Temel Atma Töreni

Kırgızistan, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi çerçevesinde önemli bir adım daha attı. Projenin temeli, ülkenin güneyinde, Celalabad bölgesindeki Toş-Kutçu köyünde gerçekleştirilen törenle atıldı.

Törene Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Hocayev katıldı.

Projenin Önemi ve Katkıları

Caparov, yaptığı konuşmada, demir yolunun inşasının, bölgenin ulaşım altyapısının gelişmesi açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Bu demir yolu, malların Çin'den Kırgızistan'a gitmesini sağlarken, aynı zamanda Türkiye dahil Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine ve Avrupa Birliği'ne ulaştıracak," dedi.

Caparov, demir yolunun sadece bir ulaşım koridoru değil, aynı zamanda Doğu ve Batı ülkeleri arasında önemli bir stratejik köprü olduğunu belirtti. Bu projeyle, Büyük İpek Yolu'nun tarihi ruhunun yeniden canlanacağına inandığını ifade etti.

Kırgızistan'ın İhracat İmkânları Genişliyor

Yeni rotanın Kırgızistan'ın ihracat olanaklarını artırarak, Çin ve Avrupa gibi büyük pazarlarla bağlantısını güçlendireceğini belirten Caparov, Çin ve Özbekistan'a projeye katkıları ve sürekli destekleri için teşekkür etti.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi için işbirliği anlaşması, 6 Haziran'da Pekin'de üç ülkenin hükümetleri arasında imzalanmıştı.

Kırgızistan'da, Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret alanında stratejik konuma sahip olacak Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin temeli törenle atıldı. Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu hattının Kırgızistan'daki bölümünün temeli, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesindeki Toş-Kutçu köyünde atıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, törende konuşma yaptı.

Kırgızistan'da, Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret alanında stratejik konuma sahip olacak Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin temeli törenle atıldı. Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu hattının Kırgızistan'daki bölümünün temeli, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesindeki Toş-Kutçu köyünde atıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, törende konuşma yaptı.