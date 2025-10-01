Kırgızistan'da Çocuklara Yönelik Cinsel İstismara Ağırlaştırılmış Cezalar Geliyor

Kırgızistan, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezaları ağırlaştırmak için yasa değişikliği hazırlıyor; idam cezasının geri gelmesi de gündemde.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:51
Kırgızistan'da çocuklara yönelik cinsel istismara ağırlaştırılmış cezalar hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı talimatıyla yasal düzenleme süreci başlatıldı

Kırgızistan, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına verilen cezaların ağırlaştırılması yönünde yasal değişiklikler yapma kararı aldı. Karar, son günlerde kamuoyunu derinden sarsan bir olayın ardından hız kazandı.

Askat Alagozov, Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un bu konudan derin üzüntü duyduğunu belirtti. Alagozov, Caparov'un Cumhurbaşkanlığı İdaresi Hukuk Destek Dairesi Başkanı Murat Ukuşev'e, cinsel saldırı mağduru kadınların öldürülmesi suçu ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması talimatını verdiğini aktardı.

Alagozov ayrıca, Caparov'un söz konusu suçlara karşı idam cezasının yeniden yürürlüğe konulması konusunu gündeme aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, toplum güvenliğini sağlamak adına bu tür suçlara karşı daha caydırıcı cezaların gerektiğini vurguladı.

Ülkede tepkilere yol açan olay, Issık Göl bölgesinde 27 Eylül'de kaybolan ve birkaç gün sonra ölü bulunan 17 yaşındaki Aysuulu adlı genç kızla ilgili. Yapılan incelemelerde Aysuulu'nun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilmişti.

Kırgızistan'ın idam cezasını 2004 yılında kaldırdığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Caparov'un girişimiyle, bu cezanın bazı ağır suçlar için yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

