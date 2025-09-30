Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov kararını imzaladı

Resmi açıklamaya göre, 30 Kasım 2025 Pazar günü Kırgızistan'da erken genel seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan duyuruda, bu tarihin milletvekillerinin belirleneceği seçim için belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un söz konusu erken genel seçimin yapılmasını öngören kararı imzaladığı belirtildi.

Yayınlanan metinde ayrıca Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu'nun mevzuata uygun şekilde seçimleri düzenlemekle görevlendirildiği ve uzaktan oylama sistemini hayata geçirmekle sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Haberde, ülkenin 90 sandalyeli meclis'inin gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması gerekçesiyle kendini feshettiği hatırlatıldı.

Kararın ardından seçim takvimi ve uygulama detaylarının Komisyon tarafından duyurulması bekleniyor.

