DOLAR
40,94 0%
EURO
47,66 0,2%
ALTIN
4.398,88 0,14%
BITCOIN
4.622.000,43 1,28%

Kırgızistan'da Kırgız-Kazak Kültürel Etkinlikleri ve Tokayev Ziyareti

Tokayev'in ziyareti kapsamında Bişkek ve Oş'ta kültürel programlar, gençlik forumu, Valihanov belgeseli ve Oş'ta Kazak Başkonsolosluğu açılışı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:51
Kırgızistan'da Kırgız-Kazak Kültürel Etkinlikleri ve Tokayev Ziyareti

Kırgızistan'da kültürel ve diplomatik temaslar yoğunlaştı

Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinde, Kazakistan ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir dizi kültürel ve diplomatik etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kırgızistan ziyaretine paralel olarak gerçekleştirildi ve hedef olarak diplomatik bağların pekiştirilmesi, kültürel alışverişin artırılması ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gösterildi.

Bakanlar düzeyinde görüşme: Eğitim ve ortak projeler

Ziyaret kapsamında Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ile Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede eğitim programları, kültürel değişimler ve ortak projeler ele alındı; taraflar yaratıcı projelerin desteklenmesi, ortak araştırma programlarının uygulanması ve genç uzmanlar arasında kültürel alışverişin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Valihanov belgeseli ve ortak tarih vurgusu

Bişkek'te gösterimi yapılan "Çokon Valihanov: Tarihin Parlak Yıldızı" belgeseli, programın dikkat çeken başlıklarından oldu. Açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Valihanov'un Manas Destanı'nın evrensel niteliğinin anlaşılmasına sağladığı katkıyı vurguladı. Aida Balayeva ise iki halk arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına işaret ederek, "Ortak kahramanlarımız, ortak tarihimiz ve ortak kaderimizle birbirimize bağlıyız. Halklarımızın birliği ve dayanışması güçlü olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik Forumu ve Sinema Günleri

Bişkek'te Teknopark Merkezi'nde düzenlenen Kırgız-Kazak Gençlik Forumu, iki ülkenin genç nesilleri arasında bilişim, dijital girişimcilik ve inovasyon alanlarında tecrübe paylaşımını öne çıkardı. Aynı dönemde Ala-Too Sineması'nda başlayan Kazakistan Sinema Günlerinin açılışı "Kazak Hanlığı. Altın Taht" filmiyle yapıldı; etkinlik, "Nabat Operasyonu" ve "Jambil. Yeni Çağ" filmlerinin ücretsiz gösterimleriyle sürecek.

Oş'ta Kazak Başkonsolosluğu resmen açıldı

Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta Kazakistan Başkonsolosluğu resmen hizmete girdi. Açılışa Oş Valisi Elçibek Cantayev, Oş Belediye Başkanı Cenişbek Toktorbayev ve iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yetkililer katıldı. Toktorbayev, şehirde bir caddeye Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in adının verileceğini açıkladı.

Resmi temaslar ve beklentiler

Haberde ayrıca, Tokayev'in akşam saatlerinde Kırgızistan'a ulaştığı; resmi temaslarının yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerle başlayacağı, çeşitli anlaşmaların imzalanması ve ortak bildiri yayımlanmasının beklendiği belirtildi.

Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinde, Kazakistan ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir dizi...

Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinde, Kazakistan ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir dizi kültürel ve diplomatik etkinlik düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kırgızistan'a ziyareti kapsamında, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev (sol 2) ile Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva (sağda) bir araya geldi.

Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinde, Kazakistan ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir dizi...

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İl Yaşlılık Çalıştayı Tamamlandı: 78 İlde 2. Yaşlılık Şurası İçin Adım
2
Arap Birliği, Lübnan'da "Silahların Devlet Tekeli" Kararını Destekliyor
3
İngiltere ve 21 Ortak, İsrail'in E1 Projesi Onayını Kınadı
4
Samsun Çarşamba'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
5
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
6
Duran ve Akarca Görüşmesi: İletişim Başkanlığı'ndan İşbirliği Vurgusu
7
İngiltere, 'E1 Projesi' Onayı Sonrası İsrail'in Londra Büyükelçisini Çağırdı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım