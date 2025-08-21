Kırgızistan'da Kırgız-Kazak Kültürel Etkinlikleri ve Tokayev Ziyareti

Kırgızistan'da kültürel ve diplomatik temaslar yoğunlaştı

Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinde, Kazakistan ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir dizi kültürel ve diplomatik etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kırgızistan ziyaretine paralel olarak gerçekleştirildi ve hedef olarak diplomatik bağların pekiştirilmesi, kültürel alışverişin artırılması ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gösterildi.

Bakanlar düzeyinde görüşme: Eğitim ve ortak projeler

Ziyaret kapsamında Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ile Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede eğitim programları, kültürel değişimler ve ortak projeler ele alındı; taraflar yaratıcı projelerin desteklenmesi, ortak araştırma programlarının uygulanması ve genç uzmanlar arasında kültürel alışverişin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Valihanov belgeseli ve ortak tarih vurgusu

Bişkek'te gösterimi yapılan "Çokon Valihanov: Tarihin Parlak Yıldızı" belgeseli, programın dikkat çeken başlıklarından oldu. Açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Valihanov'un Manas Destanı'nın evrensel niteliğinin anlaşılmasına sağladığı katkıyı vurguladı. Aida Balayeva ise iki halk arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına işaret ederek, "Ortak kahramanlarımız, ortak tarihimiz ve ortak kaderimizle birbirimize bağlıyız. Halklarımızın birliği ve dayanışması güçlü olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik Forumu ve Sinema Günleri

Bişkek'te Teknopark Merkezi'nde düzenlenen Kırgız-Kazak Gençlik Forumu, iki ülkenin genç nesilleri arasında bilişim, dijital girişimcilik ve inovasyon alanlarında tecrübe paylaşımını öne çıkardı. Aynı dönemde Ala-Too Sineması'nda başlayan Kazakistan Sinema Günlerinin açılışı "Kazak Hanlığı. Altın Taht" filmiyle yapıldı; etkinlik, "Nabat Operasyonu" ve "Jambil. Yeni Çağ" filmlerinin ücretsiz gösterimleriyle sürecek.

Oş'ta Kazak Başkonsolosluğu resmen açıldı

Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta Kazakistan Başkonsolosluğu resmen hizmete girdi. Açılışa Oş Valisi Elçibek Cantayev, Oş Belediye Başkanı Cenişbek Toktorbayev ve iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yetkililer katıldı. Toktorbayev, şehirde bir caddeye Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in adının verileceğini açıkladı.

Resmi temaslar ve beklentiler

Haberde ayrıca, Tokayev'in akşam saatlerinde Kırgızistan'a ulaştığı; resmi temaslarının yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerle başlayacağı, çeşitli anlaşmaların imzalanması ve ortak bildiri yayımlanmasının beklendiği belirtildi.

