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Kırgızistan'da Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu Gerçekleşti

Bişkek'te düzenlenen forumda Orta Asya üniversitelerinin dönüşümü tartışıldı ve önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:49
Kırgızistan'da Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu Gerçekleşti

Kırgızistan'da Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu Yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu" gerçekleştirildi. "Küresel Zorluklar Bağlamında Orta Asya Üniversitelerinin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen bu önemli etkinlik, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan üniversite rektörlerini bir araya getirdi.

Eğitimde Dönüşüme İhtiyaç Vurgusu

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva, forumun açılışında insanlığın ve ekonominin güvenliğinin verileceği eğitimle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Kendirbayeva, "Bugün biz önemli sorulara yanıt aramalıyız. Bundan sonra nasıl bir eğitim olmalı? Hangi meslekler öğretilmeli?" şeklinde konuştu.

Akademik Ortaklıklar ve Dönüşüm Üzerine Tartışmalar

Forum kapsamında, üniversitelerin dönüşümü, akademik ortaklıklar ve bilim ile iş dünyasının entegrasyonu konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Rektörler, eğitim sistemlerinin günümüzdeki ihtiyaçlara nasıl adapte edilebileceği üzerine görüşlerini paylaştı.

İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Uluslararası eğitim ve bilimsel işbirliğini güçlendirmek amacıyla, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Nazarbayev Üniversitesi, Almatı İşletme Üniversitesi, Karaganda Buketov Üniversitesi ve Tacikistan Devlet Hukuk, İşletme ve Siyaset Üniversitesi arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalar, yükseköğretim kurumları arasında akademisyen, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimi, ortak bilimsel araştırma projelerinin hayata geçirilmesi, bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi gibi geniş kapsamlı alanları içeriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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