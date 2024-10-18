Kırgızistan'da Tarım Fuarı Açıldı: Türk Hububat Ekim Makineleri Tanıtıldı

Kırgızistan'da Tarım Makineleri Fuarı Başladı

Bişkek, Kırgızistan'ın başkenti, Uluslararası Tarım Ürünleri ve Makineleri Fuarı (AGROEXPO-2024) ile buluştu. Etkinlik, Kırgızistan Tarım İşleri ve Su Kaynakları Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Fuarın Detayları

Hükümet binası önündeki meydanda yer alan fuara, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmalar ile çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Fuarda, Türkiye'den ithal edilen hububat ekim makineleri ve toprak işleme ekipmanları sergilendi. Ayrıca, Kırgızistan’da üretilen organik tarım ürünlerinin yanı sıra fide, ağaç, çiçek, sebze, meyve çeşitleri ve balık ürünleri de satışa sunuldu.

Önemli İsimler Fuarı Ziyaret Etti

Fuarı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve çeşitli bakanlar da ziyaret etti.

Özel Araçların Teslim Töreni

Fuarda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Tarım İşleri ve Su Kaynakları Bakanlığına ait 112 özel aracın ve 48 hizmet aracının teslim töreni gerçekleştirildi.

Katılım Beklentileri

Organizatörler, hafta sonu da devam edecek olan fuarı 20 binin üzerinde çiftçi ve köylünün ziyaret etmesini bekliyor. Bu etkinlik, tarım sektöründeki yenilikleri ve fırsatları tanıtmak adına önemli bir platform oluşturuyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Uluslararası Tarım Ürünleri ve Makineleri Fuarı (AGROEXPO-2024) açıldı. Kırgızistan Tarım İşleri ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından hükümet binası önündeki meydanda düzenlenen fuara, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov (ortada), Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev (sağda) ve kabinedeki bazı bakanlar da ziyaret etti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Uluslararası Tarım Ürünleri ve Makineleri Fuarı (AGROEXPO-2024) açıldı. Kırgızistan Tarım İşleri ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından hükümet binası önündeki meydanda düzenlenen fuara, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov (ortada), Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev (sağda) ve kabinedeki bazı bakanlar da ziyaret etti.