Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu Tamamlandı

Kırgızistan'da Yapay Zeka Forumu Gerçekleştirildi

Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un önderliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yapay Zeka Forumu sona erdi. İki gün boyunca devam eden etkinlik, alanında uzman isimleri bir araya getirerek önemli bilgi alışverişlerine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin İçeriği ve Katılımcılar

Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşen forumda, yapay zeka alanında dünya genelinden uzmanlar, diplomatlar ve iş dünyası temsilcileri yer aldı. Foruma, TDT üyesi ülkeler olan Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den köklü kurumların temsilcileri katıldı.

Forumun Temaları ve Oturumlar

Foruma dair "Yapay zekanın dijital dönüşümdeki rolü", "Yapay zeka düzenlemesi ve kamu hizmeti", "Kalkınmayı yapay zekayla dönüştürmek" ve "Yapay zekayı ekonomik büyüme için kullanmak" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Özel olarak davet edilen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katılımcılar arasında yer aldı.

Dijital Kalkınma Bakanı’nın Değerlendirmesi

Kapanış töreninde konuşan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, forumun katılımcılara bir "bilgi şöleni" sunduğunu belirtti. Kutnayeva, ayrıca yapay zekanın getirdiği risklere dikkat çekerek, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin bu alandaki potansiyeline inandığını vurguladı. Gelecek için sağlam ortaklıkların temellerinin atıldığına inandığını ifade eden Kutnayeva, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başkent Bişkek'te iki gün süren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yapay Zeka Forumu'nda kendi alanında uzman isimler, tecrübelerini paylaştı. Dijital Kalkınma Bakanlığının ev sahipliğindeki Yapay Zeka Forumu, hükümet yetkililerini, yapay zeka alanında önde gelen uzmanları, diplomatları, iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve bilişim camiasından yetkilileri bir araya getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başkent Bişkek'te iki gün süren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yapay Zeka Forumu'nda kendi alanında uzman isimler, tecrübelerini paylaştı. Dijital Kalkınma Bakanlığının ev sahipliğindeki Yapay Zeka Forumu, hükümet yetkililerini, yapay zeka alanında önde gelen uzmanları, diplomatları, iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve bilişim camiasından yetkilileri bir araya getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başkent Bişkek'te iki gün süren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yapay Zeka Forumu'nda kendi alanında uzman isimler, tecrübelerini paylaştı. Dijital Kalkınma Bakanlığının ev sahipliğindeki Yapay Zeka Forumu, hükümet yetkililerini, yapay zeka alanında önde gelen uzmanları, diplomatları, iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve bilişim camiasından yetkilileri bir araya getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başkent Bişkek'te iki gün süren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Yapay Zeka Forumu'nda kendi alanında uzman isimler, tecrübelerini paylaştı. Dijital Kalkınma Bakanlığının ev sahipliğindeki Yapay Zeka Forumu, hükümet yetkililerini, yapay zeka alanında önde gelen uzmanları, diplomatları, iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve bilişim camiasından yetkilileri bir araya getirdi.