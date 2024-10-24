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Kırgızistan'dan TUSAŞ Saldırısına Sert Tepki

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TUSAŞ saldırısını kınayarak Türkiye'ye desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:14
Kırgızistan'dan TUSAŞ Saldırısına Sert Tepki

Kırgızistan, TUSAŞ Saldırısını Kınadı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yapılan terör eylemini şiddetle kınadı.

Caparov'dan Taziye Mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Caparov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdiği belirtildi. Mesajında,

“Kırgızistan Cumhuriyeti olarak barış ve istikrara tehdit oluşturan her türlü terörü şiddetle kınıyoruz ve terörle mücadelede kardeş Türkiye'yi her zaman destekliyoruz.”

ifadesine yer verildi. Caparov ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” mesajını paylaştı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyeler iletildiği vurgulandı.

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