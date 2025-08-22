Kırgızistan-Kazakistan Hedefi: 2030'a Kadar Ticaret 3 Milyar Dolar

Kırgızistan ile Kazakistan, 2030 için ticaret hedefini 3 milyar dolara yükseltmeyi planlıyor

Resmi ziyaret kapsamında Bişkek’e gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov tarafından Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törenle karşılandı.

Görüşme ve 7. Konsey Toplantısı

Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı süren görüşmenin ardından, Kırgızistan ve Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi’nin 7. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda liderler, ikili ilişkilerin stratejik yönleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret hedefi ve öncelikli alanlar

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgız ve Kazak halklarının tarih boyunca dostluk içinde yaşadığını vurgulayarak, "Geçen yıl Astana’da yapılan 6. Konsey Toplantısı ikili işbirliğine önemli katkılar sağladı. Bugünkü toplantının da kardeşlik bağlarımıza, stratejik ortaklık ve ittifakımıza yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Caparov, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Karşılıklı ticaret hacmini 2030 yılına kadar 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi. Ticaretin geliştirilmesi için uygun pazar erişimi, sanayi, tarım ve enerji alanlarında ortak yatırım projeleri ile sınır altyapısının modernizasyonunun öncelikli alanlar olduğunu kaydetti.

Tokayev: "Kardeş halklar"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ziyaretin amacının Kazak-Kırgız ilişkilerini derinleştirmek olduğunu belirterek, "Kazaklar ve Kırgızlar, ortak tarih ve kaderle birbirine bağlı kardeş halklardır. Dostluğumuz, atalarımızdan miras kalan ve nesilden nesle aktarılan manevi bir değerdir." dedi.

Tokayev, ikili ilişkilerin ittifak ruhu içinde geliştiğini vurgulayarak, Kırgızistan’ın Kazakistan’ın bölgede en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu ve mevcut koşullarda ticaret hacmini artırmak için tüm olanakların mevcut olduğunu ifade etti. Ayrıca yatırım işbirliğinin genişlediğine, su ve enerji sektörlerindeki koordinasyon ile kültürel ve insani ilişkilerin güçlendiğine dikkat çekti.

Kapsamlı İşbirliği Planı ve ortak adımlar

Tokayev, Caparov ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan "Kapsamlı İşbirliği Planı"nın kabul edildiğini duyurdu. Tokayev, geçen yıl imzalanan "Müttefik İlişkilerin Derinleştirilmesi ve Genişletilmesine İlişkin Tarihi Anlaşma"yı hatırlatarak, bu adımların ilişkilerde yeni bir ivme yaratacağına inandığını belirtti.

Görüşmelerin basına kapalı bölümünde ticaret ve ekonomi, ulaştırma ve transit, su ve enerji, kültürel ve insani alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

Altın Kartal Nişanı tevcihi

Resmi ziyaret kapsamında düzenlenen "Altın Kıran (Altın Kartal Nişanı) Devlet Nişanı Tevcih Töreni"nde Tokayev, Caparov’a Kazakistan Cumhuriyeti’nin en yüksek devlet nişanını takdim etti. Tokayev, Caparov’un bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığını belirterek, "Sizin bilge liderliğiniz altında kardeş Kırgız halkının daha da büyük başarılara ulaşacağına inancım tamdır." dedi.

Caparov ise nişanı kabul etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Devlet nişanını kabul etmek benim için büyük bir onurdur. Bu ödül, Kırgız halkına duyulan özel saygının ve kardeşlik bağlarımızın güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanları huzurunda iki ülke arasında çok sayıda anlaşma ve ortak belge imzalandı. Bunlar arasında "Kırgızistan-Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi Toplantısı Kararı" ile "Cumhurbaşkanlarının Ortak Bildirisi" yer aldı.

Ayrıca imzalanan belgeler arasında; ticaret hacminin artırılmasına yönelik yol haritası, Almatı bölgesinde toptan dağıtım merkezi inşasına ilişkin mutabakat muhtırası, sınır muhafız birliklerinin eğitimi, büyükelçilik binalarının karşılıklı tahsisi, emeklilik bilgisi paylaşımı, kültür ve turizm alanında eylem planları ile medya kuruluşları arasında işbirliği mutabakatları bulunuyor.

Toplantı sonucu kabul edilen plan ve mutabakatlar, iki ülkenin siyasi, ekonomik, yatırım, enerji, ulaştırma, kültürel ve insani işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Öne çıkan hedef: Karşılıklı ticaret hacminin 2030 yılına kadar 3 milyar dolar seviyesine çıkarılması.