Kırgızların Son Hanı Rahmankul Han, Van'da Anıldı

Rahmankul Han'ın Anma Töreni

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız topluluğu, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yıldönümünde kabri başında andı. Anma etkinliği, Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından düzenlendi.

Kırgızistan'dan İsimler Katıldı

Etkinliğe, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve diğer Kırgız yetkililer katıldı.

Ulupamir Mahallesi’ndeki Etkinlikler

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında Türkiye'ye göç eden Kırgız Türkleri, bu önemli günde son hanlarını kabri başında andılar. Anma programı, Ulupamir Mahallesi'nde devam etti. Kırgızistan'dan gelen sanatçılar, mahalle meydanında geleneksel şarkılar söylerken, farklı gösteriler sergilendi ve Kökbörü gibi milli spor da sahnelendi.

Büyükelçi Kazakbaev’in Mesajı

Büyükelçi Kazakbaev, burada yaptığı konuşmada, "Atalarımız Rahmankul Han sayesinde, emniyetsiz bir bölgede yaşayan Kırgızların Türkiye'ye yerleştiğini" belirterek, günümüzde Türkiye'nin birçok ulusu barındıran bir ülke haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücüne dikkat çekti ve bu başarıların tüm Türk dünyasının gururu olduğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Yayabaşı'nın Açıklamaları

Vali Yardımcısı Yayabaşı da Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan kardeşleriyle 40 yıldan fazla bir süredir beraber yaşadıklarını ifade ederek, gelenek ve görenekleri ihya ettiklerini belirtti. "Ulupamirli kardeşlerimiz, bu toprakları kutsal vatan toprağı bilerek yaşamaktadır," dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, son hanları Rahmankul Han'ı doğumunun 110. yılında mezarı başında andı. Anma programının ardından Kırgızistan'dan gelen müzisyenler, mahalle meydanında şarkılar seslendirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Kırgızistan'da yetenek ve gücün ölçüldüğü bir spor türü olan Kökbörü oynandı, ardından katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi.