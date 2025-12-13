Kırıkhan'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Mermilerle 2 Gözaltı

Kırıkhan’da asayiş operasyonunda V.D. ve E.A.Y. üst ve ikamet aramalarında ruhsatsız silah, çok sayıda fişek, el telsizleri ve kelepçe ile yakalandı.