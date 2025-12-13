DOLAR
Kırıkhan'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Mermilerle 2 Gözaltı

Kırıkhan’da asayiş operasyonunda V.D. ve E.A.Y. üst ve ikamet aramalarında ruhsatsız silah, çok sayıda fişek, el telsizleri ve kelepçe ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:09
Operasyon detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan Yeni Mahalle'de durumlarından şüphelenilerek durdurulan V.D. ile E.A.Y.'nin üst ve ikamet aramasında;

1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet 7.65 mm, 61 adet 9.19mm, 12 adet 7.65 mm fişek, 3 adet el telsizi ve şarj aleti, 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan V.D. ile E.A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

