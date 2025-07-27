Kırıkkale'de 200 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu: İnceleme Başlatıldı

Kırıkkale'de 200 Küçükbaş Hayvanın Telefi Üzerine İnceleme

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Halim Şenses Mahallesi Küme Evler mevkisinde bulunan iki ağılda 200 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Hayvanların ölümünün ardından yetkililere haber verildi.

Yetkililer İnceleme Başlattı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Bahşılı Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı ile Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiren Birliği Başkanı Mehmet Kürşad Ulusoy, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Koyunların ölüm nedeninin tespiti için örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, ölen hayvanlar açılan bir çukura kireçlenerek gömülmüştür.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki ağılda 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki ağılda 200 küçükbaş hayvan telef oldu.