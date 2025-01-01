Kırıkkale'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kırıkkale'de Üç Araçlı Trafik Kazası

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı, altı kişi yaralandı. Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Köprülü Kavşağı'nda, buzlanmanın etkili olduğu bir yolda gerçekleşti.

M.Ç. yönetimindeki 71 ACU 732 plakalı otomobil, buz nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazanın ardından arkadan gelen A.P.'nin kullandığı 06 EPP 930 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 71 S 0295 plakalı minibüs de kaza yapan araca çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.P. ile minibüsteki K.Y, G.A, Ö.A, E.K. ve Ö.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kazanın ardından buzlanma nedeniyle polis ekipleri, bulvarın merkez istikametini bir süre trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.