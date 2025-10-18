Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı — 50 yıl 30 ay ceza alan şüpheli de var

Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Kırıkkale merkez ile Balışeyh ve Yahşihan ilçelerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon ve yakalama

Yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari yakalandı. Adres aramaları ve gözaltı süreçleri kolluk kuvvetleri tarafından koordine edildi.

Yakalanan hükümlüler ve cezaları

C.Ö. (45): "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

N.M.Ç. (42): "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 11 yıl 21 ay hapis cezasına sahip.

İ.G. (26): "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası var.

Yakalanan hükümlülerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

