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Kırıkkale'de 7 Hükümlü Aranan 9 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, haklarında hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı, aramalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 10:11
Kırıkkale'de 7 Hükümlü Aranan 9 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de Operasyon: 9 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde hükümlü arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma kapsamında, ekipler 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık suçundan 52 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z., evde lavabonun kapısının arkasında saklanırken yakalandı.

Bu operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan 9 ay ila 8 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve adli para cezası olan bir kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve 4 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.V. ile "hakaret" suçundan yakalama kararı bulunan M.S. de operasyon sırasında yakalandı.

Polis, yakalanan şahıslarla ilgili işlemlere devam ederken, aramaların sürdüğünü duyurdu.

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı.

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