Kırıkkale'de 7 Yaralıyla Sonuçlanan Kaza: Sürücü Adli Kontrolle Serbest

Kırıkkale'de 7 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazasında Sürücü Adli Kontrolle Serbest

Kaza, yaralılar ve adli süreç

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada toplam 7 kişi yaralandı.

H.D. yönetimindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İ.G. idaresindeki 06 FP 3509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü H.D. ile yolcular Ö.E.D. ve R.F.D.; diğer araçtaki Y.G., S.G., B.G. ve N.G. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar.

3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü H.D., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

