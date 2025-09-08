Kırıkkale'de çöp kamyonu elektrik direğine çarptı: 2 görevli yaralandı

Kırıkkale Belediyesine ait çöp kamyonu Akşemsettin Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı; 2 temizlik görevlisi yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:37
Kırıkkale'de çöp kamyonu elektrik direğine çarptı: 2 görevli yaralandı

Kırıkkale'de çöp kamyonu elektrik direğine çarptı

Kırıkkale Belediyesine ait bir çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu iki temizlik görevlisi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

D.A. idaresindeki 71 ACK 358 plakalı çöp kamyonu, Akşemsettin Mahallesi 1794. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada elektrik direğine çarptı.

Müdahale ve son durum

Kazada, temizlik görevlileri M.C. ve R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kırıkkale Belediyesine ait çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu 2 temizlik görevlisi...

Kırıkkale Belediyesine ait çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu 2 temizlik görevlisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Belediyesine ait çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu 2 temizlik görevlisi...

