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Kırıkkale'de DAEŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de DAEŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kırıkkale'de yapılan operasyonda bir zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini ortaya çıkarmak için çalışma yürüttü. Ekipler, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.A'yı, kent merkezinde gözaltına aldı.