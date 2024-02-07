Kırıkkale'de DAEŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kırıkkale'de yapılan operasyonda bir zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini ortaya çıkarmak için çalışma yürüttü. Ekipler, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.A'yı, kent merkezinde gözaltına aldı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kırıkkale'de operasyon düzenlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket eden Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.A'yı kent merkezinde gözaltına aldı. Şüphelinin örgüt için eylem hazırlığında olduğu düşünülüyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.