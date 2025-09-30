Kırıkkale'de Dolmuş Ağaca Çarptı: 13 Üniversite Öğrencisi Hafif Yaralandı

Kırıkkale'de dolmuş minibüs ağaca çarptı
Kaza ve yaralanmalar
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 üniversite öğrencisi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesi yakınlarında meydana geldi. Minibüsün sürücüsü Mustafa Bozer yönetimindeki 71 K 0027 plakalı araç kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme yapıldığı bildirildi.