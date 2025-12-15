Kırıkkale'de FETÖ, uyuşturucu ve dolandırıcılıktan aranan 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 4 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Operasyon ve teslim işlemleri

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.R.K. (57) Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan; A.G. (35) uyuşturucu ticareti yapma suçundan; A.H. (25) resmi belgede sahtecilik, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından; N.Y. (56) ise taksirle ölüme neden olma suçundan aranmaktaydı.

Yakalanan şahıslardan M.R.K. hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün, A.G. hakkında 4 yıl 2 ay, A.H. hakkında 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu ve bu üç hükümlünün tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.

N.Y. hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu, N.Y.'nin de tutuklanarak Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

