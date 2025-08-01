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Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle firari hükümlü Ç.Ö. yakalandı, cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:35
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Ele Geçirildi

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatörlüğünde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik özel bir çalışma yürütmüştür.

Bu çerçevede, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ç.Ö. adlı şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, bu firari hükümlünün kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan işlemlerinin ardından Ç.Ö., cezaevine teslim edilmiştir.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay...

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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