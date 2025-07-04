Kırıkkale'de İki Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki uyuşturucu operasyonu sırasında toplamda 5 zanlı yakalandı. Operasyonlar, Kırıkkale merkez ve Keskin ilçelerinde gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, Yuva Mahallesi'nde bulunan A.Ş. (46) ve H.Ş. (21) isimli şahısların bahçesinde arama yaptı. Bu aramada, 1053 kök kenevir bitkisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Keskin ilçesinde ise H.S. (58), S.Y. (45) ve R.S. (20) isimli şüphelilerin evlerinin bahçelerinde yapılan aramalarda ise 200 gram kubar esrar, 26 kök kenevir ve 1 hassas terazi bulundu.

İki operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince merkez ve Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1079 kök kenevir, 200 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.