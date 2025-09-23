Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturması: Yahşihan Belediye Başkanı Sungur ve 4 şüpheli tutuklandı

Soruşturma ve gözaltı süreci

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan incelemelerde çok sayıda görevli ve eski yetkili hakkında işlem yapıldı. İcraatlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevkleri gerçekleştirildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ahmet Sungur, C.Y, O.U, S.A ve U.B. tutuklandı. Y.N.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, 19 Eylül tarihinde Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılmış; ilgili dönemde Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

Önceki operasyonlar

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında daha önce de operasyonlar düzenlenmişti. 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A, F.M, Ş.A ve M.Ç. hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştı. Bu operasyonda Osman Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve yargı süreçleri devam ediyor.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un (sağda) da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.