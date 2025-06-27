Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'nde Trajik Boğulma Olayı

Kırıkkale'de Kızılırmak'ta Boğulma Olayı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Omar Bedir Hammud, serinlemek amacıyla girdiği Kızılırmak Nehri'nde boğuldu. Olay, Üçevler mevkisinde yaşandı.

Hammud, kuzeniyle birlikte suya girdikten sonra bir süre geçtikten sonra, kuzeni Hammud'u göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı ve yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmaları neticesinde Hammud'un cesedine ulaşıldı.

Bu trajik olay, yaz aylarında suya girme risklerinin hatırlatılması açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.