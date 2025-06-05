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Kırıkkale'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kırıkkale, Kurban Bayramı öncesi memleketlerine giden sürücülerle dolup taşıyor; trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:49
Kırıkkale'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kırıkkale'de Bayram Trafiği Tırmanıyor

Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla birlikte, Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Bu kritik noktada, 43 ilin kara yolunun bağlantı sağlanması, sürücülerin yönlendirilmesine neden oldu.

Kilit Kavşakta Yoğun Güvenlik Önlemleri

Kırıkkale-Ankara kara yolunda özellikle yoğunlaşan trafik, polis ekipleri tarafından denetim altına alınmakta. Ulaşımın aksamaması için yapılan çalışmalarda, karayolları ekipleri de önemli tedbirler almakta; Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşaklar geçici olarak kapatıldı.

Yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor, bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri öneriliyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak...

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak...

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

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