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Kırıkkale'de Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Kırıkkale'de bir otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hızlıca hastaneye ulaştırarak hayat kurtardı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:32
Kırıkkale'de Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Kırıkkale'de, belediye otobüsü şoförü Muhammet Üstüner, araçta rahatsızlanan bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek önemli bir müdahale gerçekleştirdi.

Şehiriçi Otobüs Terminali ile Bağlarbaşı Mahallesi arasında sefer yapan Kırıkkale Belediyesi otobüsüne, sabah saatlerinde binen 69 yaşındaki Mahmut Taşkın, bir süre sonra rahatsızlanarak bayıldı.

Durumu fark eden diğer yolcular, hemen şoför Üstüner’e bilgi verdi. Bunun üzerine Üstüner, otobüsün güzergahını değiştirerek Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yöneldi.

Mahmut Taşkın, hastaneye ulaştırıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan muayenede, Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüste yaşanan bu kritik anlar ise araç kamerası tarafından kaydedildi.

Şoför Üstüner, gazetecilere verdiği demeçte, "Seyir halindeyken aracın arka kısmından sesler gelmeye başladı. Diğer yolcular, 'araçta hasta var' dediğinde, sakin olmalarını istedim. Hemen otobüsü acil servisin önüne götürerek korna çaldım, bu sayede sağlık ekipleri dışarı çıkabildi. Yolcunun müdahalesi yapıldı ve durumu iyiymiş. Sanıyorum baygınlık geçirmiş ve kusma da olmuş. Öncelikle kalp krizi geçirmiş olabileceğinden şüphelendik," şeklinde konuştu.

Kırıkkale'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Otobüs...

Kırıkkale'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Otobüs şoförü Muhammet Üstüner, gazetecilere açıklamada bulundu.

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