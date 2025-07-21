Kırıkkale'de Otomobil Yangını: Sürücü ve Vatandaşlardan Kahraman Müdahale

Kırıkkale'de Otomobil Yangını

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. B.T. yönetimindeki 71 BE 175 plakalı otomobil, Millet Bulvarı üzerinde seyrederken motor kısmında aniden yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, derhal aracını yol kenarına çekerek yardım talep etti. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar da yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Ancak çıkan yangın sonucu aracın motor kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Yaşanan bu olay, hem sürücünün hem de çevredekilerin hızlı ve soğukkanlı müdahalelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.