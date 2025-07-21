DOLAR
40,38 0,12%
EURO
47,26 -0,24%
ALTIN
4.406,86 -1,32%
BITCOIN
4.734.155,72 0,83%

Kırıkkale'de Otomobil Yangını: Sürücü ve Vatandaşlardan Kahraman Müdahale

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 20:26
Kırıkkale'de Otomobil Yangını: Sürücü ve Vatandaşlardan Kahraman Müdahale

Kırıkkale'de Otomobil Yangını

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. B.T. yönetimindeki 71 BE 175 plakalı otomobil, Millet Bulvarı üzerinde seyrederken motor kısmında aniden yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, derhal aracını yol kenarına çekerek yardım talep etti. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar da yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Ancak çıkan yangın sonucu aracın motor kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Yaşanan bu olay, hem sürücünün hem de çevredekilerin hızlı ve soğukkanlı müdahalelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı
2
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
3
28. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Coşkuyla Başladı
4
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
5
Kastamonu'da Metruk Binada Yangın: Büyük Hasar Oluştu
6
Samsun'da Hüseyin Dede Mesire Alanı Açıldı
7
Nevşehir'de Seyir Halindeki Tır Yandı, Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!