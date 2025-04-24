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Kırıkkale'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, Osmangazi Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:10
Kırıkkale'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Kırıkkale'de meydana gelen sağanak yağış, kentte su baskınlarına sebep oldu.

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur, Osmangazi Mahallesi'nde sel felaketine yol açtı. Sel suları, bazı yolları çamurla kapladı ve bahçelere girdi. Bu şartlar altında bir sürücü, otomobiliyle çamur kaplı yolda mahsur kaldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, müstakil evlerin bulunduğu alanlarda, sel sularının evlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Buna karşılık, belediye ekipleri bozulan yolların açılması ve çamur temizliği için derhal çalışma başlattı. Bu önlemler, su baskınlarının yol açtığı olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

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